Врач из Тюмени диагностировала сосудистый криз у пассажирки в полете

Врач ОКБ № 1 Ирина Губина помогла диагностировать проблему с самочувствием пассажирки самолета, который следовал в Сочи. Благодаря ее действиям, в аэропорту пострадавшую встретили медики скорой, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уточняется, что женщине стало плохо еще в высоте: она побледнела, появились дрожь в теле и головокружение. Оказалось, что до посадки она приняла две таблетки от давления, а гипертоники склонны к его перепадам при перелетах. Тонометр оказался неинформативен: на высоте он показывал разные цифры.

Врач заподозрила сосудистый криз - такое состояние грозит инфарктом или инсультом. Поэтому борт получил разрешение приземлиться в аэропорту раньше, где пострадавшую встретили и оперативно доставили в больницу.