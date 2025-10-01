  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменская спортсменка — победитель первенства Азии по пауэрлифтингу

Спорт, 17:46 10 октября 2025

Департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Тюменская спортсменка Татьяна Быкова стала победителем первенства Азии по пауэрлифтингу, которое состоялось в Гонконке. Воспитанница спортивной школы № 3 выступила в составе сборной России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Татьяна Быкова завоевала золотую медаль в своей весовой категории (до 84 кг) в дисциплине "Жим" и стала второй в абсолютном зачете.

Она мастер спорта международного класса и трехкратная победительница первенств мира. Подготовку чемпионки ведет тренер высшей категории, старший тренер сборной Тюменской области по пауэрлифтингу, тренер спортивной школы № 3 Эдуард Быков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# соревнования , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 10.10.2025Тюменские ветераны СВО участвуют во всероссийских состязаниях по пулевой стрельбе
17:46 10.10.2025Тюменская спортсменка — победитель первенства Азии по пауэрлифтингу
14:49 10.10.2025Более 250 юных тоболяков станут участниками турнира по плаванию
13:21 10.10.2025Около 100 спортсменов встретятся на соревнованиях по тхэквондо в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора