Тюменская спортсменка — победитель первенства Азии по пауэрлифтингу

| Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Тюменская спортсменка Татьяна Быкова стала победителем первенства Азии по пауэрлифтингу, которое состоялось в Гонконке. Воспитанница спортивной школы № 3 выступила в составе сборной России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Татьяна Быкова завоевала золотую медаль в своей весовой категории (до 84 кг) в дисциплине "Жим" и стала второй в абсолютном зачете.

Она мастер спорта международного класса и трехкратная победительница первенств мира. Подготовку чемпионки ведет тренер высшей категории, старший тренер сборной Тюменской области по пауэрлифтингу, тренер спортивной школы № 3 Эдуард Быков.