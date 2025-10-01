Карантин по бешенству животных ввели в селе Окунево Бердюжского округа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в селе Окунево Бердюжского муниципального округа. Соответствующее постановление подписано в правительстве Тюменской области.

С 13 октября в населенном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также запрещены вывоз восприимчивых животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр регионального правительства.