Участники муниципальной спартакиады в Тюмени сыграют в боулинг

Спорт, 12:12 17 октября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по боулингу пройдут в Тюмени в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 18 октября. Местом проведения состязаний станет ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60), сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

За победу будут бороться две группы участников: первая – отраслевые органы администрации города, вторая – муниципальные учреждения. За звание лучших боулеров поборется 17 команд: 10 команд - в первой группе, 7 - во второй.

В следующий раз участники спартакиады встретятся на соревнованиях по силовой гимнастике в ноябре.

# боулинг , спартакиада

