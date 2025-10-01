Участники муниципальной спартакиады в Тюмени сыграют в боулинг

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по боулингу пройдут в Тюмени в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 18 октября. Местом проведения состязаний станет ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60), сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

За победу будут бороться две группы участников: первая – отраслевые органы администрации города, вторая – муниципальные учреждения. За звание лучших боулеров поборется 17 команд: 10 команд - в первой группе, 7 - во второй.

В следующий раз участники спартакиады встретятся на соревнованиях по силовой гимнастике в ноябре.