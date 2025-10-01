Петр Вагин: Обмен муниципальными практиками – возможность заявить о себе и транслировать опыт

Глава Тобольска Петр Вагин работает в составе делегации Тюменской области на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" 16 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

"Обмен муниципальными практиками дает возможность заявить о себе, транслировать свой опыт, познакомиться с другими руководителями, их муниципалитетами и воплотить успешные проекты", – сказал мэр Тобольска.

16 октября Петр Вагин выступит перед участниками форума и поделится опытом взаимодействия органов местного самоуправления и "СИБУР Холдинга".

