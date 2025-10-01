  • 16 октября 202516.10.2025четверг
  • USD78,8390
    EUR91,7258
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Петр Вагин: Обмен муниципальными практиками – возможность заявить о себе и транслировать опыт

Общество, 18:49 16 октября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Петр Вагин: Обмен муниципальными практиками – возможность заявить о себе и транслировать свой опыт

Глава Тобольска Петр Вагин работает в составе делегации Тюменской области на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России" 16 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

"Обмен муниципальными практиками дает возможность заявить о себе, транслировать свой опыт, познакомиться с другими руководителями, их муниципалитетами и воплотить успешные проекты", – сказал мэр Тобольска.

16 октября Петр Вагин выступит перед участниками форума и поделится опытом взаимодействия органов местного самоуправления и "СИБУР Холдинга".

Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Петр Вагин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 16.10.2025Труженица тыла Елизавета Погадаева отмечает 100-летний юбилей
18:49 16.10.2025Петр Вагин: Обмен муниципальными практиками – возможность заявить о себе и транслировать опыт
18:37 16.10.2025В Тобольске отработанные автошины принимают на утилизацию по трем адресам
18:34 16.10.2025Ход строительных работ теплотрассы в ЖК "Европейский" в Тюмени прокомментировал подрядчик

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора