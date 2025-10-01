Зарплату в 116 тысяч рублей предлагают врачам в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зарплату до 116,7 тысячи рублей предлагают врачам в Тюменской области. Медицинские организации примут 17 врачей участковых терапевтов.

Трудоустроят девять медицинских сестер участковых с заработком до 48,2 тыс. рублей, 75 фельдшеров могут получать 55,5 тыс. руб. В регионе есть работа для пяти врачей-стоматологов терапевтов, они будут получать до 98 тыс. рублей; а также для трех врачей клинической лабораторной диагностики – до 93,1 тыс. руб., сообщает "Вслух.ру".

Кроме того, смогут трудоустроиться 17 фармацевтов и зарабатывать до 55 тыс. руб. Санитарам будут выплачивать до 44,4 тыс. руб., нужны пять человек.

Всего списке профессий служащих департамента труда и занятости населения 192 профессии, в том числе множество специализаций для фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов. Еще 167 рабочих специальностей.