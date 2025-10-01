  • 18 октября 202518.10.2025суббота
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-западный

Зарплату в 116 тысяч рублей предлагают врачам в Тюменской области

Общество, 12:22 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зарплату до 116,7 тысячи рублей предлагают врачам в Тюменской области. Медицинские организации примут 17 врачей участковых терапевтов.

Трудоустроят девять медицинских сестер участковых с заработком до 48,2 тыс. рублей, 75 фельдшеров могут получать 55,5 тыс. руб. В регионе есть работа для пяти врачей-стоматологов терапевтов, они будут получать до 98 тыс. рублей; а также для трех врачей клинической лабораторной диагностики – до 93,1 тыс. руб., сообщает "Вслух.ру".

Кроме того, смогут трудоустроиться 17 фармацевтов и зарабатывать до 55 тыс. руб. Санитарам будут выплачивать до 44,4 тыс. руб., нужны пять человек.

Всего списке профессий служащих департамента труда и занятости населения 192 профессии, в том числе множество специализаций для фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов. Еще 167 рабочих специальностей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансия , зарплата , учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 18.10.2025На трассах Тюменской области круглосуточно дежурят инспекторы ДПС
13:29 18.10.2025В выходные для школьников работает стенд Тюменского медуниверситета 
12:47 18.10.2025Школьники села Бердюжье познакомились с работой медиков
12:22 18.10.2025Зарплату в 116 тысяч рублей предлагают врачам в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора