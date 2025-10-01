Будущие тюменские стоматологи могут работать в качестве среднего медперсонала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В областной стоматологической поликлинике студенты 4–5 курса медицинского университета могут начать профессиональный путь ещё во время учёбы. Они могут трудоустроиться средним медицинским персоналом с последующим переходом на должность врача после получения диплома.

Один из тех, кто прошёл этот путь - врач-стоматолог хирургического кабинета ЛПО на Ватутина, 2 (неотложная помощь) Ибрагим Сайфиев. Несколько лет назад, студентом третьего курса, он впервые пришёл сюда на практику.

"В начале пятого курса появилась возможность устроиться медбратом. Было непросто, но рядом всегда были потрясающие люди, коллеги, мои наставники. Благодаря им я научился всему. Сначала просто наблюдал, потом ассистировал. Работая медбратом, узнал весь коллектив, все процессы, освоил оборудование, программы, а главное — приобрёл огромный опыт, - рассказывает доктор Сайфиев. - Иногда за одно дежурство узнаешь столько, сколько раньше мог осознать за месяц. Учишься понимать глубоко, все замечать, учитывать, во все вникать, контролировать, предусматривать, учишься ответственности".

Сегодня он уже официально работает врачом-стоматологом, пишет пресс-служба областной стоматологии. Ибрагим Сайфиев с улыбкой говорит, что выдержка и уверенность формировались именно в период практики.