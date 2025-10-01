  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Специалистов из разных городов России познакомили с тюменским опытом помощи зависимым

Общество, 14:21 20 октября 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Всероссийский семинар-совещание для специалистов ведомств и служб профилактики, работающих с проблемными семьями, которых коснулась проблема употребления психоактивных веществ, состоялся на базе центра профилактики и реабилитации Тюменской области. В течение двух дней участники обсуждали передовые технологии в психолого-педагогической и медико-социальной сфере, сообщает региональный департамент социального развития.

Коллеги изучали алгоритмы помощи и сопровождения семей с признаками асоциальных проявлений, а также моделировали эффективную систему поддержки таких семей. В рамках семинара прошли деловые игры, круглые столы и обсуждение лучших практик.

Участники ознакомились с реализацией тюменских проектов"Феникс", "Ступени", а также новой и уникальной программы "Семейный ковчег", который направлен на семейную нарко- и алкореабилитацию.

В качестве экспертов, спикеров и модераторов обучающих мероприятий выступили представители департамента социального развития региона, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области, органов опеки и попечительства, специалисты по социальной работе, ведущие эксперты ряда обеспечивающих служб и общественных организаций.

алкоголизм , профилактика наркомании

﻿
