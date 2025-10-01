  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Тюменская область внесла комплексное предложение по развитию электросетей

Экономика, 13:59 20 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Определить необходимость создания программы развития сетей класса напряжения 10 кВт и 0,4 кВт на уровне федеральной нормативно-правовой базы предложил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Свое предложение, которое, прежде всего, касается подключения к сетям многоквартирных и частных домов, он озвучил на заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Энергетика". Здесь обсудили вопросы повышения надежности и эффективности работы электросетевого комплекса страны. Тюменскую инициативу поддержал заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Как отметили в инфоцентре правительства Тюменской области, Павел Перевалов также внес ряд предложений, которые касаются работы системообразующих территориальных сетевых организаций.

Напомним, заседание проходит на Российской энергетической неделе – 2025.

Ранее Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Россети Тюмень", которая выполняет в регионе функции системообразующей территориальной сетевой организации.

Видео информационного центра правительства Тюмеснкой области.

Павел Перевалов , электроэнергетика

