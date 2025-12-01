  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
Тему изготовления буровых установок обсудили тюменцы на бизнес-миссии в ОАЭ

Экономика, 12:53 14 декабря 2025

тг-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: тг-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Делегация Тюменской области завершила визит в Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас государство является одним из перспективных рынков для поиска потенциальных партнеров в нефтегазовой отрасли, пишет департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

"В сентябре текущего года представительная делегация из ОАЭ приняла участие в форуме TNF, так что нынешнюю поездку можно рассматривать как продолжение уже начавшегося диалога, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. - Мы провели деловые переговоры с представителями Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ, нефтегазовыми компаниями и местным университетом. Есть несколько потенциально перспективных направлений, которые можно развивать совместно - это инвестиционное сотрудничество, промышленные инновации, развитие экспортно-логистических коридоров.

В состав тюменской делегации входили руководители предприятий, входящих в Нефтегазовый кластер: "Кенера" - производство и сервис буровых установок, "НеоМаш" - производитель сложного исследовательского оборудования, "ИнТех" - интеллектуальные системы глушения скважин.

"Очень интенсивная программа с большим количеством встреч и переездов и в Абу-Даби, и в Дубаи, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Везде видели заинтересованность в сотрудничестве. Конечно, санкции оказывают влияние на потенциальных партнеров, но, несмотря на это, мы находим возможности для деловых контактов, в которых большую роль играют бизнес-миссии. В частности обсуждали тему изготовления буровых установок, цифровые продукты и систему верхнего привода, которую мы изготовили при поддержке областных властей и Инвестиционного агентства".

Он добавил, что после завершения визита работу продолжится в частном порядке, чтобы намеченные контакты реализовались в бизнес-договорённости и контракты.

