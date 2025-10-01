Жителя Тюмени задержали за оправдания терроризма в Telegram

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области задержали жителя Тюмени, призывавшего к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

По версии следствия, подозреваемый публично призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в мессенджере "Telegram".

Видео РУФСБ России по Тюменской области

"Следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.