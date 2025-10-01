  • 21 октября 202521.10.2025вторник
  • USD81,3582
    EUR94,3845
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер южный

В Ханты-Мансийске на выставке-ярмарке "Товары земли Югорской" организуют отраслевое соревнование

Общество, 10:48 21 октября 2025

из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Отраслевое соревнование в рамках выставки-ярмарки "Товары земли Югорской" состоится в Ханты-Мансийске в декабре.

За звание лучших поборются около 200 аграриев, в том числе 15 товаропроизводителей Сургутского района. Среди участников: продуктовые бренды КФХ Васяев Д.П., Герусов А.А., Герусов А.П., Гармаш Ю.Н., ИП Старцев Е.С., Антонова Е.А., Даитбекова М.М., Иванов С.Е., а также ООО "Обь-регион" ("Белоярочка"). Многие из них уже представляли свою продукцию на сентябрьской выставке в Сургуте, где демонстрировали мясные и рыбные деликатесы, колбасы, картофель и свежую зелень.

"За девять месяцев текущего года фермеры муниципалитета произвели около пяти тысяч тонн мяса, около одной тысячи тонн молока, выловили и переработали свыше 500 тонн рыбы, вырастили около 50 тонн картофеля. Большая часть продукции отмечена знаком качества "Сделано в Югре", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сургутский район регулярно добивается успеха на окружном конкурсе. Так, в 2024 году одним из победителей признали "Обь-регион" с вареными и копчеными колбасами, а ООО "Дикоросы Югры" получило сертификат соответствия Роскачества "Органик".

"В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" с начала года производителям выплачено около 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем финансирования на 2025 год составляет 345 миллионов рублей", – сообщил Андрей Трубецкой.

из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка-ярмарка , Сургутский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 21.10.2025Фестиваль кукольных театров УФО "Сказочный мир" стартовал в Тюменской области
12:05 21.10.2025В Тюменской области исследовали более девяти тысяч проб воздуха
11:21 21.10.2025Тюменские ученые создали базу данных о болезнях пищеварительной системы животных и птиц
11:10 21.10.2025Участник проекта "Боевой кадровый резерв" оценил важность семейных гостиных

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора