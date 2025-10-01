В Ханты-Мансийске на выставке-ярмарке "Товары земли Югорской" организуют отраслевое соревнование

| Фото: из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого | Фото: из социальных сетей главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Отраслевое соревнование в рамках выставки-ярмарки "Товары земли Югорской" состоится в Ханты-Мансийске в декабре.

За звание лучших поборются около 200 аграриев, в том числе 15 товаропроизводителей Сургутского района. Среди участников: продуктовые бренды КФХ Васяев Д.П., Герусов А.А., Герусов А.П., Гармаш Ю.Н., ИП Старцев Е.С., Антонова Е.А., Даитбекова М.М., Иванов С.Е., а также ООО "Обь-регион" ("Белоярочка"). Многие из них уже представляли свою продукцию на сентябрьской выставке в Сургуте, где демонстрировали мясные и рыбные деликатесы, колбасы, картофель и свежую зелень.

"За девять месяцев текущего года фермеры муниципалитета произвели около пяти тысяч тонн мяса, около одной тысячи тонн молока, выловили и переработали свыше 500 тонн рыбы, вырастили около 50 тонн картофеля. Большая часть продукции отмечена знаком качества "Сделано в Югре", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сургутский район регулярно добивается успеха на окружном конкурсе. Так, в 2024 году одним из победителей признали "Обь-регион" с вареными и копчеными колбасами, а ООО "Дикоросы Югры" получило сертификат соответствия Роскачества "Органик".

"В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" с начала года производителям выплачено около 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем финансирования на 2025 год составляет 345 миллионов рублей", – сообщил Андрей Трубецкой.