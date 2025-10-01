  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Лучших добровольцев определят на конкурсе в Тюменской области

Общество, 18:55 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс "Доброволец Тюменской области" стартовал в регионе. Его цель – выявление лидеров добровольчества в разных направлениях, сообщает ДТиС "Пионер".

Участникам необходимо подготовить видеопрезентацию в одной из восьми номинаций: "Лидер добровольческого движения"; "Руководитель добровольческого объединения"; "Лидер НКО" и других.

Заявки принимаются до 9 ноября на почту: i@dobrointmn.ru. Подробности представлены по ссылке.

Победителей наградят в День добровольца, 5 декабря.

Добавим, сегодня в регионе работают 10 Добро.Центров, 11 студенческих центров развития добровольчества и 27 добровольческих студенческих отрядов.

Возрастное ограничение: 12+

# волонтеры , конкурсы

