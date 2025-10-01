Лучших добровольцев определят на конкурсе в Тюменской области
Прием заявок на конкурс "Доброволец Тюменской области" стартовал в регионе. Его цель – выявление лидеров добровольчества в разных направлениях, сообщает ДТиС "Пионер".
Участникам необходимо подготовить видеопрезентацию в одной из восьми номинаций: "Лидер добровольческого движения"; "Руководитель добровольческого объединения"; "Лидер НКО" и других.
Заявки принимаются до 9 ноября на почту: i@dobrointmn.ru. Подробности представлены по ссылке.
Победителей наградят в День добровольца, 5 декабря.
Добавим, сегодня в регионе работают 10 Добро.Центров, 11 студенческих центров развития добровольчества и 27 добровольческих студенческих отрядов.
