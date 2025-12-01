  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Спрос на драгоценные металлы увеличился на 50% с начала года

Экономика, 16:43 17 декабря 2025

Эрик Романенко | Фото: Эрик Романенко

За 11 месяцев 2025 года портфель драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах вырос более, чем на 50%, а количество сделок по их покупке увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такими данными поделились в ВТБ, общий объем металлов на счетах банка за этот период вырос на 21 тонну.

Эксперты фиксируют устойчивый интерес россиян к покупке золота. Его объем на обезличенных металлических счетах за 11 месяцев увеличился более чем на 550 кг.

"Рост интереса к драгоценным металлам в последние годы связан, прежде всего, с повышением их стоимости. Например, в 2024 году золото в рублях подорожало более чем на 40%, в 2025 году стоимость серебра выросла на 40%", — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Операции с ОМС не облагаются НДС, минимальный объем покупки золота составляет от 0,1 грамма. Кроме того, владельцам металлических счетов не требуется оплачивать хранение металла.

Материал предоставлен пресс-службой Банк ВТБ(ПАО).

# драгоценные металлы

