"Занимательная физика" Перельмана стала самой популярной книгой у тюменских школьников в 2025 году

Общество, 16:42 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Занимательная физика" Якова Перельмана возглавила топ самых читаемых печатных книг в библиотеках Тюмени по итогам 2025 года. Впервые она была издана более 100 назад - в 1913 году, и до сих пор интерес школьников к ней не угасает. Труд Перельмана увлекательно объясняет законы физики через загадки, головоломки и интересные эксперименты.

На втором месте по популярности среди школьников книга Евгении Вьюницкой "300 лабиринтов и других головоломок". Как следует из названия, издание насыщено заданиями на внимание, смекалку, и ярко проиллюстрировано.

Далее в топе рассказ актрисы Юлии Пересильд "Это космос, детка!", "Белый пудель" Александра Куприна и произведение Сергея Линицкого "Летающие танки и подводные самолёты". Такую статистику представили специалисты Центральной городской библиотечной системы по итогам 2025 года.

Познакомиться с этими и другими изданиями тюменцы могут в электронном каталоге по ссылке. Найти ближайшую к дому библиотеку - здесь.

﻿
