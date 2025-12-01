Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе
Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе. Председателем единогласно избран Иван Патрахин, который приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает администрация муниципалитета.
Участники местного отделения "Державы", ветераны специальной военной операции, возложили цветы к памятнику-мемориалу воинам-казанцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания они почтили память земляков, погибших в локальных конфликтах.
Местное отделение "Державы" в с. Казанском будет активно работать на благо семей участников СВО, заниматься патриотическим воспитанием молодежи и поддержкой ветеранов.