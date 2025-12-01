  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер юго-западный

Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе

Общество, 17:04 17 декабря 2025

администрация Казанского округа | Фото: администрация Казанского округа

Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе. Председателем единогласно избран Иван Патрахин, который приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает администрация муниципалитета.

Участники местного отделения "Державы", ветераны специальной военной операции, возложили цветы к памятнику-мемориалу воинам-казанцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Минутой молчания они почтили память земляков, погибших в локальных конфликтах.

Местное отделение "Державы" в с. Казанском будет активно работать на благо семей участников СВО, заниматься патриотическим воспитанием молодежи и поддержкой ветеранов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ветераны СВО , Держава

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 17.12.2025Новую амбулаторию начнут строить в селе Мальково в 2026 году
17:04 17.12.2025Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе
16:53 17.12.2025Новую ветку водовода построят тюменцы в поселке Краснодонского округа
16:42 17.12.2025"Занимательная физика" Перельмана стала самой популярной книгой у тюменских школьников в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора