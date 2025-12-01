Новую ветку водовода построят тюменцы в поселке Краснодонского округа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок водовода, который обеспечивает ресурсом жителей пгт. Урало-Кавказ в Краснодонском округе заменят тюменские специалисты. Уже идет работа над проектированием новой ветки, рассчитанной на 1,5 тыс. абонентов, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Решение принято по итогам рабочей поездки директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева в подшефный регион.

"С коллегами из администрации Краснодонского округа и "Луганскводы" мы ежегодно составляем и реализуем планы по обновлению инфраструктуры. За два года заменили более девяти километров сетей водоснабжения. Чтобы снабдить жителей Урало-Кавказа водой, нужно проложить порядка 3,3 километра трубопровода. Будем использовать надёжную полиэтиленовую трубу, которая хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул директор департамента.

Действующий участок водовода проложен еще в 1950-х годах. Его изношенность составляет 90%. В летний период на нём фиксировали около пяти аварий в месяц.

Отметим, специальный инфраструктурный проект на территории подшефного региона реализуют специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.