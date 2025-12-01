  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер юго-западный

Новую ветку водовода построят тюменцы в поселке Краснодонского округа

Общество, 16:53 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок водовода, который обеспечивает ресурсом жителей пгт. Урало-Кавказ в Краснодонском округе заменят тюменские специалисты. Уже идет работа над проектированием новой ветки, рассчитанной на 1,5 тыс. абонентов, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Решение принято по итогам рабочей поездки директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева в подшефный регион.

"С коллегами из администрации Краснодонского округа и "Луганскводы" мы ежегодно составляем и реализуем планы по обновлению инфраструктуры. За два года заменили более девяти километров сетей водоснабжения. Чтобы снабдить жителей Урало-Кавказа водой, нужно проложить порядка 3,3 километра трубопровода. Будем использовать надёжную полиэтиленовую трубу, которая хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул директор департамента.

Действующий участок водовода проложен еще в 1950-х годах. Его изношенность составляет 90%. В летний период на нём фиксировали около пяти аварий в месяц.

Отметим, специальный инфраструктурный проект на территории подшефного региона реализуют специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водоснабжение , ЖКХ , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 17.12.2025Новую амбулаторию начнут строить в селе Мальково в 2026 году
17:04 17.12.2025Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе
16:53 17.12.2025Новую ветку водовода построят тюменцы в поселке Краснодонского округа
16:42 17.12.2025"Занимательная физика" Перельмана стала самой популярной книгой у тюменских школьников в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора