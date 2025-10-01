  • 28 октября 202528.10.2025вторник
В Тюмени из-за короткого замыкания горели два автомобиля

Происшествия, 13:35 28 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два автомобиля горели в Тюмени 27 октября. На ул. Чекистов из-за короткого замыкания загорелся автомобиль Nissan. На 22 км окружной дороги по той же причине горела "ГАЗель", сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В Ялуторовске горело неэксплуатируемое здание. Огонь ликвидировали на площади 4 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ. В Заводоуковске из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи загорелся нежилой дом.

Всего в Тюменской области 27 октября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели восемь раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз оказали помощь населению.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

