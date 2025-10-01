Ветеран СВО из Тюменской области представит регион на чемпионате в Москве

| Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области | Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области

Ветеран специальной военной операции из Тобольска Фархад Карымов вышел в финал XI Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс‑2025". В составе сборной Тюменской области он будет отстаивать честь региона в столице России с 30 октября по 2 ноября.

Путь Фархада к этому достижению был непростым. Пройдя суровые испытания боевыми действиями, он получил серьезное ранение и потерял стопу. Но, несмотря на физические ограничения, ветеран не сдался, а вернулся к активной жизни и нашел свое призвание в новой сфере.

"Для меня выход в финал – это и приятная неожиданность, и в то же время я сам себе как бы доказал, что могу, умею", – поделился Фархад в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

В июле мужчина стал победителем в номинации "Промышленная робототехника" на первом чемпионате среди ветеранов СВО, который проходил в Казани. Это достижение стало важной ступенью на пути к финалу в Москве.

Сегодня Фархад Карымов совмещает сразу несколько направлений деятельности: работает сантехником, учится на юридическом факультете и углубленно изучает новейшие технологии робототехники. При поддержке фонда "Защитники Отечества" и своего наставника, преподавателя Тобольского многопрофильного техникума Дениса Селянина он уверенно идет к цели, демонстрируя пример мужества и целеустремленности. Ветеран считает, что "Абилимпикс" – это не просто соревнование, а реальная возможность для людей с инвалидностью найти себя в профессии и вернуться к полноценной жизни.

По его словам, "Абилимпикс" объединяет не только ветеранов спецоперации, но и вообще всех инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он дает возможность реабилитации и вхождения в жизнь. "То есть не падать духом, не сидеть дома, болячки не зализывать, а двигаться, двигаться. Потому что компетенции‑то разные, каждый найдет по душе. Есть поварское дело, сварочное дело, автоматизация. То есть, профессий много, и инвалиды вполне могут себя проявить в любой, доказав не только себе, но и окружающим, что инвалидность не является приговором ", – сказал Фархад.

Финалист настроен на победу, в Тобольске он занял второе место, в Казани – первое, надеется, что и в Москве войдет в тройку сильнейших. Но для него участие в чемпионате не просто личное достижение. Фархад Карымов осознает, что его пример вдохновляет других ветеранов. Будучи в прошлом командиром взвода и роты, он видит, как его успехи мотивируют бывших сослуживцев. "У меня много ребят из Тюмени и других регионов, которые вернулись живыми и здоровыми. Они смотрят на мои успехи и тоже радуются. Многим из них это дает толчок в жизни. Они думают: "Елки‑палки, у нас командир без ног движется по жизни, а я что, не могу что ли?" И тоже начинают шевелиться, их это взбадривает. Звонят мне, рассказывают, чем занимаются, держат за меня кулачки. Так что это стимул не только для инвалидов, но и для моих бойцов, чтобы не падали в пьяную яму, а занимались чем‑то, работали и зарабатывали".

Энергии и жажды деятельности у самого Фархада хватает и на новые начинания. В честь своего дня рождения 25 октября он вместе с друзьями посетил мастер‑класс по следж‑хоккею — адаптивному хоккею для людей с проблемами опорно‑двигательного аппарата. Это занятие разбудило в нем новый интерес: "Мы загорелись, и после моего возвращения из Москвы планируем в Тобольске собрать свою команду и начать тренировки, выступления. Так что вы о нас еще услышите".

Помимо Фархада Карымова, Тюменскую область на чемпионате представят еще 13 специалистов. Регион будет соревноваться в широком спектре профессий: от выпечки хлебобулочных изделий и карвинга до промышленной робототехники и высокой кухни. В списке номинаций кондитерское искусство, малярное дело, профессия массажиста, мастерство приготовления пиццы, медицинский и социальный уход, поварское дело, ресторанный сервис и столярное ремесло.

За десять лет "Абилимпикс" доказал: возможности есть у каждого. Сегодня проект расширяет границы, предоставляя площадку и бойцам ВОВ, где их мастерство и несгибаемая воля становятся частью большой истории успеха.

Инна Кондрашкина