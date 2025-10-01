  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Более 40 тонн старых шин собрали в Калининском округе Тюмени

Общество, 18:41 30 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 40 т старых шин собрали в Калининском округе Тюмени в рамках экологической акции. Пункт приема на ул. Новосёлов, 117 очень востребован у автовладельцев, сообщает администрация города.

Собранные покрышки в последующем переработают безопасным и экологичным способом. Это позволит не только очистить дворы и территории от несанкционированных свалок, но и даст отслужившим шинам новую жизнь в виде резиновой крошки, которую используют в производстве современных покрытий.

Управа Калининского административного округа напоминает, что акция продлится до 5 ноября. Все желающие могут бесплатно сдать отработанные автомобильные покрышки на парковке у ЖК "Москва".

# шины

