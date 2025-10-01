  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Акцию "Свеча" проведут в Тюмени 1 ноября

Общество, 18:18 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Свеча" состоится в рамках фестиваля "Димитриевская суббота" 1 ноября. В день особого поминовения представители ТОО "Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества", тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", центра "Аванпост" и жители города возложат цветы у памятников Тюмени.

На площади имени И.М. Губкина у мемориального комплекса "Воинам, погибшим в вооруженных конфликтах" мероприятие начнется в 11 часов. Здесь курсанты ТВВИКУ произведут салют холостыми патронами, а затем последует Лития у Храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

В 12 часов 10 минут начнется вторая церемония возложения на площади Памяти. К Вечному огню и Памятнику "Помним тебя, сынок!" курсанты возложат гирлянду, а за ними последуют участники, сообщает инфоцентр правительства региона.

