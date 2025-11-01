  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
Шестой термальный сезон стартует в Тюменской области 8 ноября

Экономика, 20:23 01 ноября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В течение месяца каждые выходные на источниках гостей будет ждать праздничная программа с розыгрышем призов, термальными перформансами и активностями. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Откроет марафон экопарк "Тайга" – к нему присоединятся термальные курорты и базы отдыха "Сосновый бор", "Верхний бор", "Марциаль", "Советsky", "Тараскуль", "Источник Тюменский".

Банные комплексы региона представят сибирские парные традиции: скрабы, контрастные процедуры и чаепития. В числе участников – "ДобраБаня", "Банщики", "Биография", "Бани Сибири", "Городские парильни", "Сибирские хоромы", "Крылосовские бани" и "ЕрмолаевЪ".

К открытию сезона присоединятся и рестораны региона.

В Тюменской области действует программа лояльности "Сибирское гостеприимство". Ознакомиться с ней и афишей мероприятий можно на сайте и в мобильном приложении VisitTyumen.

