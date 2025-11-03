Уникальную операцию на работающем сердце провели врачи ОКБ №1 в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сложную операцию по протезированию митрального клапана биологическим протезом и пластике аневризмы левого желудочка на работающем сердце провели врачи ОКБ №1 в Тюмени.

В учреждение поступил мужчина 78 лет, который перенёс инфаркт с не классическими симптомами. Уже в больнице ему установили стент, восстановив кровоснабжение сердца, после чего началось длительное лечение в палате реанимации и интенсивной терапии.

Во время борьбы за жизнь мужчины врачи применили все меры консервативного лечения. Однако стабилизировать его не получалось. Тогда было решено провести сложное хирургическое вмешательство, которое не гарантировало успеха.

Заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ № 1 и опытный сердечно-сосудистый хирург Никита Стогний провёл уникальную операцию: протезирование митрального клапана биологическим протезом и пластику аневризмы левого желудочка на работающем сердце.

"Интересная операция — впервые выполняемая в нашем центре. Обычно протезирование клапана выполняется на остановленном сердце, но поскольку пациент был крайне тяжёлый, мы опасались, что после операции сердце не запустится, - пояснил кардиохирург. - Параллельно выполнялась резекция аневризмы левого желудочка. Это редкий случай, когда разрезы на сердце для замены клапана делались на бьющемся сердце".

Завершающим этапом стала установка кардиостимулятора в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Это позволило улучшить качество жизни пациента.

Спасение пациента зависело от слаженной работы большой команды кардиологов, реаниматологов, анестезиологов, рентгенхирургов, специалистов диагностики, кардиохирургов, аритмологов и реабилитологов. Благодаря им пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии, сообщили в областном департаменте здравоохранения.