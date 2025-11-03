Отделочные работы в доме Неводчикова в Тобольске начнутся в ноябре

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В Тобольске продолжаются работы по реставрации объекта культурного наследия - дома Неводчикова. Специалисты уже укрепили стены здания металлической обоймой и цементировали грунт на глубину шесть метров, чтобы стабилизировать основание, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Также воссоздали стропильные конструкции крыши с обрешеткой, выполнили комплекс работ по восстановлению кирпичной кладки ниже нулевого этажа и устройство вертикальной гидроизоляции стен.

"Работы продолжаются. Переборка кирпичных наружных и внутренних стен выполнена на 85 процентов и завершится в ноябре. На 40 процентов восстановлены перекрытия, ведется устройство металлической кровли. В ноябре планируется подключение здания к городским сетям тепло-, водо- и электроснабжения. Планируем начать внутренние отделочные работы", - отметил Петр Вагин.

Работы ведутся при поддержке компании СИБУР и правительства Тюменской области в рамках программы "Тобольск настоящий".