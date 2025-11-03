  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер северо-западный

Отделочные работы в доме Неводчикова в Тобольске начнутся в ноябре

Общество, 14:07 03 ноября 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В Тобольске продолжаются работы по реставрации объекта культурного наследия - дома Неводчикова. Специалисты уже укрепили стены здания металлической обоймой и цементировали грунт на глубину шесть метров, чтобы стабилизировать основание, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Также воссоздали стропильные конструкции крыши с обрешеткой, выполнили комплекс работ по восстановлению кирпичной кладки ниже нулевого этажа и устройство вертикальной гидроизоляции стен.

﻿

"Работы продолжаются. Переборка кирпичных наружных и внутренних стен выполнена на 85 процентов и завершится в ноябре. На 40 процентов восстановлены перекрытия, ведется устройство металлической кровли. В ноябре планируется подключение здания к городским сетям тепло-, водо- и электроснабжения. Планируем начать внутренние отделочные работы", - отметил Петр Вагин.

Работы ведутся при поддержке компании СИБУР и правительства Тюменской области в рамках программы "Тобольск настоящий".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исторические памятники , реставрация , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:56 03.11.2025Метель и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 5 ноября
16:49 03.11.2025Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" организуют в Уватском округе
16:01 03.11.2025Проект "К Победе шли вместе" объединил более четырех тысяч тюменских школьников
15:47 03.11.2025Две единицы спецтехники пополнили автопарк уватских коммунальщиков

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора