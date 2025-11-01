В Упоровском округе откроют профильный медицинский класс

| Фото: из Telegram-канала главы Упоровского округа | Фото: из Telegram-канала главы Упоровского округа

Соглашение об открытии профильного медицинского класса подписали главный врач Областной больницы №12 Алексей Белов и глава Упоровского округа Анатолий Игловиков. Об этом глава муниципалитета рассказал в своих соцсетях.

"Этот шаг открывает перед нашими школьниками дополнительные перспективы для получения качественного образования по профильным дисциплинам и предоставляет учащимся медицинского класса возможность углубленной профессиональной подготовки в области здравоохранения", - отметил Анатолий Игловиков.

Данный проект, направленный на формирование осознанной мотивации старшеклассников для определения профессионального пути, поможет убедиться в правильности выбора. После окончания среднего или высшего учебного заведения ребята смогут стать высококвалифицированными специалистами и вернуться в родной округ.