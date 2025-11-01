Выставка "Зал воинской славы" открылась в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Портреты сотрудников и инструкторов центра “ВОИН” представили на интерактивной мобильной выставке “Зал воинской славы”, которая открылась в музейном центре перспективных технологий в Тюмени 11 ноября.

Экспозиция – совместный проект центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания “ВОИН”, а также известного писателя Олега Роя. Проект посвящен защитникам Отечества и хранителям воинских традиций. Героями проекта стали сотрудники и инструкторы из 21 регионального отделения центра “ВОИН”, которые участвовали в специальной военной операции и других боевых конфликтах.

Каждый экспонат выставки – история инструктора, запечатленная на фотографиях. Портреты также дополнены QR-кодами. Сканируя их, можно услышать личную информацию об участии в боевых действиях, подготовке курсантов и о том, что для них значит служить Родине. Выставка построена на основе реальных событий, исторических фотографий, писем, подвигов российских и советских солдат, увековеченных в мемориалах.

“Выставка “Зал воинской славы” посвящена инструкторскому составу центра “ВОИН”, которые в разное время принимали участие в специальной военной операции, а также в других вооруженных конфликтах. Каждый из них делится своим жизненным опытом, опытом участия в боевых действиях, а также на своем собственном примере показывает, как выглядит настоящее мужество, к чему нужно стремиться и чего можно достичь. В рамках патриотического воспитания молодежи показывают настоящих патриотов”, – поделился руководитель отдела по учебной работе филиала центра “ВОИН” в Тюменской области Евгений Утюгов.

На одном из портретов – старший инструктор филиала центра “ВОИН’ в Тюменской области Радик Каримов. Он решил не говорить родителям о том, что собирается делать, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Сказал, что едет на спортивные сборы, где будет тренироваться и готовиться к турниру – на тот момент Радик был действующим спортсменом. После ранения, полученного на поле боя, мужчина видит свою миссию в передаче опыта подросткам, хочет быть примером для них.

“Дети – наше будущее, и все зависит только от нас. Не у всех взрослых получается воспитывать своих детей, потому что кто-то занимается карьерой, много работает, чтобы кормить свои семьи. Есть мы, можно сказать, супергерои нашего времени, – люди, которые занимаются воспитанием молодежи. Честно, молодежь у нас на высоком уровне. Она умная, нестандартно мыслит. Мне интересно было обучиться оказанию первой помощи и обучать этому других. Это не только про боевые действия, а про гражданскую жизнь. Важно знать, как поступить в критической, нестандартной ситуации, помочь близкому”, – прокомментировал Радик Каримов.

На одной из фотографий участник проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Михаил Акуличев увидел своего сослуживца, с которым проходил службу в 2002-2004 годах, они даже выполняли вместе боевые задачи. Он добавил, что люди, чьи портреты представлены на выставке, являются настоящим примером для молодёжи.

“Очень приятно видеть знакомые лица на столь важных выставках. Инструкторы – это те же самые учителя, они закладывают “базу” в нашу нынешнюю молодежь. Они не просто на словах рассказывают, как действовать в каких-либо условиях. Эти люди прошли через многое. На них будет равняться наша молодежь”, – отметил Михаил Акуличев.

Напомним, первые по стране филиалы центра “ВОИН”, в том числе в Тюменской области, были открыты в мае 2023 года. Миссия центра – воспитать поколение патриотов, которые готовы любить и защищать Родину. В рамках образовательных программ опытные инструкторы обучают курсантов, а также делятся с ними познаниями.

Музейный центр перспективных технологий находится в Тюмени по адресу: ул. Орджоникидзе, 47 (исторический парк "Россия – моя история", второй этаж). Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова