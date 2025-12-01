Участницы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" вступили в Союз женщин России

| Фото: Тюменская облдума (архив) | Фото: Тюменская облдума (архив)

Участницы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" вступили в Союз женщин России. Они побывали на открытии первого в России регионального дома Союза женщин России.

Организация разместилась в отреставрированном здании в историческом центре города, где ранее располагались фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище и отделение детского фонда имени Ленина.

Новая площадка будет работать как центр поддержки для всех слоев общества. В учреждении планируют реализовать программы социальной, психологической, юридической и материальной помощи.

"На открытии Дома Союза женщин России присутствую со своим наставником в рамках "Боевой кадровый резерв". Это интересное, насыщенное энергией здание. Союз женщин России вдохнет в него новую жизнь", - сказала Мадина Бухарина.

Участницы "Боевого кадрового резерва Тюменской области" планируют активно помогать Союзу. Их задача - работать на благо Родины, объединяя идеалы служения и женскую социальную активность.

По мнению Разипы Жимбаевой, которая почти три года провела на фронтовой линии, открытие регионального Дома Союза женщин России - очень значимое событие. У участницы проекта есть медаль Луки Крымского. Награду вручают в поддержку работников здравоохранения, которые своим служением вносят вклад.

Инна Пахомова