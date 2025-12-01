  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер западный

Участницы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" вступили в Союз женщин России

Общество, 17:57 01 декабря 2025

Тюменская облдума (архив) | Фото: Тюменская облдума (архив)

Участницы проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" вступили в Союз женщин России. Они побывали на открытии первого в России регионального дома Союза женщин России.

Организация разместилась в отреставрированном здании в историческом центре города, где ранее располагались фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище и отделение детского фонда имени Ленина.

Новая площадка будет работать как центр поддержки для всех слоев общества. В учреждении планируют реализовать программы социальной, психологической, юридической и материальной помощи.

"На открытии Дома Союза женщин России присутствую со своим наставником в рамках "Боевой кадровый резерв". Это интересное, насыщенное энергией здание. Союз женщин России вдохнет в него новую жизнь", - сказала Мадина Бухарина.

Участницы "Боевого кадрового резерва Тюменской области" планируют активно помогать Союзу. Их задача - работать на благо Родины, объединяя идеалы служения и женскую социальную активность.

По мнению Разипы Жимбаевой, которая почти три года провела на фронтовой линии, открытие регионального Дома Союза женщин России - очень значимое событие. У участницы проекта есть медаль Луки Крымского. Награду вручают в поддержку работников здравоохранения, которые своим служением вносят вклад.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , СВО , Союз женщин России

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:27 01.12.2025Тюменская область – в числе лауреатов премии в сфере креативных индустрий
21:11 01.12.2025Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске
20:51 01.12.2025Подтвердить возраст через Мах в магазинах смогут граждане по всей стране
20:10 01.12.2025Тюменская спортсменка завоевала награду всероссийских соревнований по шахматам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора