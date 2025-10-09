Старт патриотическому автопробегу "Солдату 1941 года" дали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участников третьего патриотического автопробега "Солдату 1941 года" проводили в Тюмени. Торжественный митинг состоялся у Вечного огня на площади Памяти 9 октября. 21 человеку на 11 автомобилях предстоит преодолеть маршрут Тюмень – с. Зайково – с. Рудное – Алапаевск.

Почётными гостями мероприятия стали Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов, депутат областной думы Ольга Швецова, участник программы "Время героев" Виктор Квасов и другие.

История, положившая начало автопробегу, началась 20 лет назад, когда на берегу реки Западная Двина в одной воронке поисковиками были найдены останки трёх воинов, погибших в июле 1941 года.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По данным солдатского медальона удалось отыскать родных одного из воинов - Александра Гавриловича Кулёва, призванного из города Алапаевска. Его родственники получили возможность захоронить останки красноармейца на родине.

Несколько лет спустя определились данные второго воина - уроженца Луганской области. Третий воин до сих пор остаётся неопознанным. Так в УФО появилось единственное в России захоронение Неизвестного солдата восточнее Москвы.

Участники автопробега планируют провести патриотические акции, возложить цветы у памятников на маршруте следования, в том числе около музейного комплекса им. дважды Героя Советского Союза Григория Речкалова в с. Зайково Ибицкого района.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Дорогие друзья, жители Тюмени. Вы знаете, память - это самая ценная вещь. И в Год Защитника Отечества как никогда важно передавать её новому поколению", - обратилась к участникам митинга, школьникам и юнармейцам Ольга Швецова.

Она отметила, что автопробег "Солдату 1941 года" – одно из самых значительных и важных событий, происходящих в Тюменской области в юбилейный год Великой Победы.

Герой России, почётный гражданин Тюменской области Владимир Шарпатов подчеркнул, что в год 80-летия победы над фашистской Германией как никогда актуальны слова "Никто не забыт, ничто не забыто". Он напомнил, что Великая Отечественная война закончилась для нашей страны гибелью 27 млн человек – как воинов, так и мирных граждан.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель направления патриотического воспитания областного Совета ветеранов полковник Сергей Кривошеин, участники пробега - ветераны службы, имеющие опыт боевых действий, неравнодушные люди.

"Им предстоит также посетить село Рудное Ирбитского района, где захоронены бойцы 243-й стрелковой дивизии. Пробег завершится 11 октября - во всероссийский день захоронения погибших под Ржевом и Западной Двине", - добавил он.

Николай Ступников