В Год героев тюменское “Движение первых” реализует патриотические проекты

Два ключевых долгосрочных проекта “Зарница 2.0” и “Хранители истории” реализует региональное отделение “Движения первых” Тюменской области в Год героев.

“Зарница 2.0” – всероссийский проект, более технологичная версия советской Зарницы. Это самая массовая инициатива из тех, что делает “Движение первых”, охватывает детей почти всех школ. В 2025 году команда Тюменской области “Воин-вепрь” заняла третье место на Всероссийском этапе “Зарницы 2.0” в Волгограде из 89 регионов страны.

Проект “Хранители истории” направлен на сохранение исторической памяти о подвигах периода Великой Отечественной войны. Участники приводят в порядок памятники, организуют встречи с ветеранами специальной военной операции и Великой Отечественной войны. Недавно в Тюмени прошел региональный слет “Хранителей истории”.

“Детям проекты нравятся. “Зарница 2.0” вызывает у них ощущение полного погружения благодаря детализации и технологичности. Команды сплачиваются и участвуют таким составом из года в год. “Хранители истории” вызывают в детях чувство сопричастности к сохранению. Дети понимают важность и значимость того, чем они занимаются в проекте и осознают свой вклад”, – поделился с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия” руководитель отдела коммуникаций регионального отделения “Движения первых” Тюменской области Владислав Мухин.

Вне проектов региональное отделение регулярно проводит встречи с участниками СВО, плотно сотрудничает с организациями, оказывающими поддержку бойцам и ветеранам. Например, с фондом “Защитники Отечества”. В штабе “Движения первых” ребята плетут маскировочные сети, делают сухие души, пишут письма, собирают иную гуманитарную помощь по запросу и отправляют ее на фронт.

“В Год героев, да и в целом всегда, важно помнить историю и тех, благодаря кому эта история продолжается для нашей страны и для общества. Необходимо поддерживать не только на словах, но и делом несущих службу и ветеранов специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Благодаря этим людям мы можем продолжать воспитывать подрастающее поколение, формировать у него человеческие ценности. Знание истории своей страны, в том числе военной, позволяет нам бороться с современными вызовами и выбирать верное направление деятельности”, – сказал Владислав Мухин.

Инна Пахомова