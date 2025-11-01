  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Тюменских управленцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Лидеры России"

Общество, 13:25 13 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут подать заявки на участие в шестом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России", сообщает пресс-служба УФО.

В этом году конкурс проходит в новом формате, его участниками станут управленческие команды из пяти человек в каждой. Они выступят в четырех направлениях: управленческие команды корпораций; государственные управленческие команды; управленческие команды организаций; сборные управленческие команды.

Возраст каждого участника - от 18 до 55 лет, управленческий опыт — от 2 лет. Регистрация команд идёт до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф

# Лидеры России , молодежь , самоуправление

﻿
