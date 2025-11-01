  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
Глава Сургутского района ХМАО удостоен грамоты президента России

Политика, 16:04 14 ноября 2025

Александр Шумай | Фото:

Почетную грамоту президента России Владимира Путина получил глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Андрей Трубецкой. Награду ему передал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

"Быть отмеченным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации", - прокомментировал Андрей Трубецкой.

Александр Шумай | Фото:

Награда получена за активное участие в подготовке и проведении общественно-значимых мероприятий.

Андрей Трубецкой руководит администрацией Сургутского района девять лет. За это время район стал одним из ведущих муниципалитетов Югры. Муниципалитет несколько лет подряд является лидером инвестиционного рейтинга Ханты-Мансийского округа. На его долю приходится четверть всех инвестиций региона. На территории муниципального образования реализуются 6 из 24 приоритетных инвестпроектов Югры. Здесь активно идет строительство нового жилья. За последнюю пятилетку введено 487,5 тыс. кв м. жилья, улучшили жилищные условия более 10 тыс. жителей Сургутского района. Муниципалитет принимает участие в реализации четырех национальных проектов. В полном объёме достигнуты значения показателей нацпроектов.

Сургутский район - территория, где активно развивают инфраструктуру для комфортного проживания: строят объекты спорта, здравоохранения и культуры. В этом году здесь открыта первая в стране школа цифровых видов спорта. На федеральном уровне уже неоднократно отмечали вклад муниципалитета в молодежную политику региона и страны.

Андрей Трубецкой - выпускник президентской и нескольких международных образовательных программ. В 2018 и 2020 гг. стал победителем "Золотого фонда" Российского конкурса "Менеджер года". Награжден почётными грамотами и благодарственными письмами думы и губернатора Югры, имеет почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы, почётный знак "Труд в муниципальной сфере" (2021 г.). В 2025 г. Андрей Трубецкой удостоен благодарственного письма от Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Почетная грамота президента РФ стала достойным подтверждением многолетней работы главы Сургутского района и команды Андрея Трубецкого.

# Сургутский район

