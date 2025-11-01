  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
Более четырех тысяч услуг по сопровождению маломобильных граждан оказали на вокзале Тюмени

Общество, 10:01 17 ноября 2025

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Более 4,6 тыс. услуг по сопровождению маломобильных граждан оказали на вокзале Тюмени с января по октябрь 2025 г. В целом по Cвердловской железной дороге – более 18 тыс., это на 13 % больше, чем за 10 месяцев годом ранее, сообщает компания.

"В основном содействие требовалось при посадке или высадке из вагона, в сопровождении по территории вокзала и перемещении багажа. Заявки в Центр содействия мобильности принимают по телефону 8(800)775-00-00 и на сайте РЖД в разделе "Маломобильные пассажиры", - уточнили в Свердловской железной дороге.

Свердловская магистраль постоянно работает над улучшением условий и повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 г. на вокзалах Ишима и Екатеринбурга появились специализированные залы ожидания, в которых есть удобные места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске. Индукционное оборудование, кнопка вызова персонала, справочные терминалы, которые позволяют получить видеоконсультацию специалиста в том числе на русском жестовом языке.

В поездах дальнего следования ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе (за счет приобретения новых и модернизации существующих). Их конструкция позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске: предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена площадь тамбурной зоны и проходов, оборудованы более широкие двери, в том числе в санитарную комнату. Для слабовидящих пассажиров информация в вагоне продублирована шрифтом Брайля.

