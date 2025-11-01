  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Тюменскую молодежь приглашают поучаствовать в проектах платформы "Россия - страна возможностей"

Общество, 11:02 22 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во всероссийских проектах или заявить свою инициативу молодежь может на президентской платформе "Россия - страна возможностей". Площадка дает новые пути для саморазвития и профессионального роста.

О линейке продуктов рассказала заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова на III Форуме амбассадоров возможностей России, который прошел в ТюмГУ. По ее словам, к примеру, можно присоединиться к проекту "Хорошие новости". Это система нативного обучения и сопровождения инициативных молодых людей, которые распространяют социально значимый верифицированный контент о достижениях России и ее жителей. Также она отметила международный строительный чемпионат - он пройдет в следующем году в Нижнем Новгороде. Мероприятие посвящено теме внедрения передовых технологий и повышению квалификации специалистов.

Помимо этого, специалисты платформы работают с партнерами – Обществом "Знание", "Движением первых", "Твой ход" и другие.

"Каждый день, заходя на платформу, всегда можно найти что-то новое. Безусловно, мы ждем идеи, и у нас очень часто бывает так, что кто-то что-то придумал, а в итоге проект стал большим федеральным конкурсом. Например, "Моя профессия – ИТ". Ребята проводили чемпионат у себя в Якутии, пришли к нам, масштабировали - и теперь это всероссийский проект. Никогда не стесняйтесь, проявляйте инициативу, делайте первый шаг. Мы всегда будем рады видеть вас на нашей платформе", - призвала Оксана Ачкасова.

Напомним, около 100 человек со всей России приехали в Тюмень на III Форум амбассадоров возможностей. Они разработали дорожную карту развития сообщества на 2026 год и методические рекомендации по трансформации и запуску Центров новых возможностей в российских вузах.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь , Россия – страна возможностей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:33 22.11.2025Сохранение традиций обсуждают на первом форуме коренных малочисленных народов
12:17 22.11.2025Дом детского творчества Тобольска признан лучшим муниципальным опорным центром
11:02 22.11.2025Тюменскую молодежь приглашают поучаствовать в проектах платформы "Россия - страна возможностей"
10:59 22.11.2025Субсидию на оборудование могут получить производители ягодной продукции в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора