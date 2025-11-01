Тюменскую молодежь приглашают поучаствовать в проектах платформы "Россия - страна возможностей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во всероссийских проектах или заявить свою инициативу молодежь может на президентской платформе "Россия - страна возможностей". Площадка дает новые пути для саморазвития и профессионального роста.

О линейке продуктов рассказала заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова на III Форуме амбассадоров возможностей России, который прошел в ТюмГУ. По ее словам, к примеру, можно присоединиться к проекту "Хорошие новости". Это система нативного обучения и сопровождения инициативных молодых людей, которые распространяют социально значимый верифицированный контент о достижениях России и ее жителей. Также она отметила международный строительный чемпионат - он пройдет в следующем году в Нижнем Новгороде. Мероприятие посвящено теме внедрения передовых технологий и повышению квалификации специалистов.

Помимо этого, специалисты платформы работают с партнерами – Обществом "Знание", "Движением первых", "Твой ход" и другие.

"Каждый день, заходя на платформу, всегда можно найти что-то новое. Безусловно, мы ждем идеи, и у нас очень часто бывает так, что кто-то что-то придумал, а в итоге проект стал большим федеральным конкурсом. Например, "Моя профессия – ИТ". Ребята проводили чемпионат у себя в Якутии, пришли к нам, масштабировали - и теперь это всероссийский проект. Никогда не стесняйтесь, проявляйте инициативу, делайте первый шаг. Мы всегда будем рады видеть вас на нашей платформе", - призвала Оксана Ачкасова.

Напомним, около 100 человек со всей России приехали в Тюмень на III Форум амбассадоров возможностей. Они разработали дорожную карту развития сообщества на 2026 год и методические рекомендации по трансформации и запуску Центров новых возможностей в российских вузах.

Виктория Макарова