Делегация из Югры ознакомилась с тюменским центром реабилитации "Родник"

Общество, 14:16 22 ноября 2025

центра "Родник" | Фото: центра "Родник"

Делегацию из ХМАО в рамках ознакомительного тура принял тюменский центр комплексной реабилитации "Родник" в рамках трехдневного семинара для югорской делегации.

Гостей, представителей органов исполнительной власти, учреждений и организаций, организующих отдых и оздоровление детей, встретила руководитель центра Елена Шмакова.

Югорчане осмотрели жилые корпуса, спортивный и трудовой корпус, ознакомились с условиями проживания, образовательной и коррекционной средой в "Роднике".

По словам участников тура, "Родник" знаменит своими специалистами. На Севере хорошая реабилитационная база, но кадровый вопрос решается труднее.

Поэтому северным округам "Родник" интересен прежде всего в качестве учреждения для реабилитации детей с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также как инклюзивный лагерь.

Организатором семинара выступает "Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

# центр Родник

