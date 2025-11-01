Делегация из Югры ознакомилась с тюменским центром реабилитации "Родник"
Делегацию из ХМАО в рамках ознакомительного тура принял тюменский центр комплексной реабилитации "Родник" в рамках трехдневного семинара для югорской делегации.
Гостей, представителей органов исполнительной власти, учреждений и организаций, организующих отдых и оздоровление детей, встретила руководитель центра Елена Шмакова.
Югорчане осмотрели жилые корпуса, спортивный и трудовой корпус, ознакомились с условиями проживания, образовательной и коррекционной средой в "Роднике".
По словам участников тура, "Родник" знаменит своими специалистами. На Севере хорошая реабилитационная база, но кадровый вопрос решается труднее.
Поэтому северным округам "Родник" интересен прежде всего в качестве учреждения для реабилитации детей с инвалидностью, хроническими заболеваниями, а также как инклюзивный лагерь.
Организатором семинара выступает "Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".