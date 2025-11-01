Тюменцам рассказали о преимуществах электронных сертификатов для людей с ОВЗ

Цифровые сервисы социальной поддержки активно развивают в Тюменской области. Жители региона с инвалидностью могут воспользоваться электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации.

Управляющего отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков рассказал, как работает этот механизм, в чём его преимущества и какие нюансы стоит учитывать при использовании.

Виталий Викторович, напомним нашим жителям: что такое электронный сертификат и как он действует?

— Это современная цифровая альтернатива традиционным способам обеспечения ТСР. По сути, сертификат — виртуальная карта: человек может сразу оплатить необходимое средство реабилитации, если оно соответствует рекомендациям медико-социальной экспертизы.

Чем такой формат удобнее привычных способов получения ТСР?

— Всё происходит в режиме реального времени — без лишних задержек и бумажной волокиты. Выделю три ключевых преимущества: скорость —покупка совершается моментально, свобода выбора — человек сам подбирает модель и производителя, ориентируясь на личные потребности, доступность — приобрести средства реабилитации можно не только в специализированных магазинах, но и в онлайн‑магазинах, включая крупные маркетплейсы.

Вы выделили преимущества, а есть ли ограничения при использовании сертификата?

— Как и любой новый инструмент, электронный сертификат имеет особенности, которые стоит учитывать. В первую очередь — цифровые навыки. Сертификат существует только в электронном виде, поэтому для его использования желательно уметь работать с онлайн-сервисами. Всем, кто пока не чувствует уверенности в цифровых технологиях, мы готовы оказать содействие, научить и помочь разобраться с процедурой.

Второй момент — не все магазины принимают сертификаты, но перечень одобренных поставщиков постоянно расширяется. Чтобы упростить поиск, нужно заранее изучить перечень продавцов на сайте СФР, сравнить предложения в электронном каталоге — там указаны доступные модели и цены, уточнить у консультантов, есть ли интересующий товар в точках, работающих с сертификатами.

Третье — приобретаемое ТСР должно полностью соответствовать параметрам, указанным в индивидуальной программе реабилитации/абилитации. Это гарантирует, что средство подойдёт. Четвёртое — срок действия сертификата составляет 12 месяцев. Если не успеть воспользоваться им, его можно переоформить.

И последнее — сертификат привязан к карте "МИР", поэтому нужно убедиться, что карта активна и не требует замены.

Виталий Викторович, а если выбранный товар стоит дороже номинала сертификата?

— Один из главных моментов — это соотношение номинала и стоимости товара. Сумма сертификата фиксируется на год и рассчитывается на основе среднерыночных цен. Если выбранный товар дороже, разницу можно доплатить самостоятельно.

А вот если номинал сертификата оказался больше стоимости приобретённого изделия, разницу нельзя получить на карту, обналичить, перенести на другие покупки.

Номинал сертификата определяется по последнему исполненному государственному контракту на аналогичное изделие. Важно следить, чтобы в ИПРА были указаны наиболее полные характеристики ТСР.

Очень важно понимать, что эти особенности не снижают ценность сертификата, а лишь требуют немного больше внимания при планировании покупки.

На какие именно средства реабилитации можно потратить сертификат?

— Ассортимент доступных средств реабилитации весьма обширен: средства для ходьбы, для быта, спортивное оборудование, протезы и ортезы, одежда, слуховые аппараты и многое другое. С полным перечнем ТСР можно ознакомиться на сайте Социального фонда РФ или портале госуслуг.

Для статистики: с января 2025 года Отделение СФР по Тюменской области выдало более 15,7 тысячи электронных сертификатов людям с инвалидностью. По ним приобретено уже свыше 600 тысяч различных изделий — от тростей и костылей до кресел‑колясок, ортопедической обуви, протезно‑ортопедических изделий, средств ежедневного пользования и специальных устройств для людей с нарушениями слуха и зрения.

А если в ИПРА указаны несколько технических средств реабилитации?

— В таких случаях электронные сертификаты будут оформлены на каждое из них. При этом все сертификаты можно привязать к одной банковской карте.

Виталий Викторович, как можно оформить сертификат и какие документы понадобятся?

— Процедура максимально упрощена. Прежде всего, это можно сделать через портал Госуслуг — дистанционно, что очень важно для маломобильных граждан. Если вдруг возникли сложности, то можно обратиться в ближайший офис МФЦ либо в наши клиентские службы Отделения СФР по Тюменской области.

Из документов потребуются: заявление, документ, удостоверяющий личность (паспорт), реквизиты карты "МИР". Оформление занимает 10 рабочих дней.

Задать вопросы и обратиться за консультацией можно в ближайшую клиентскую службу регионального Отделения СФР. На региональной страницу сайта СФР находится вся необходимая информация об электронном сертификате.

По всем вопросам можно обратиться, позвонив в единый контакт‑центр взаимодействия с гражданами: 8 800 100‑00‑01 (звонок бесплатный) с понедельника по четверг — с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 16 часов.

Юлия Божок