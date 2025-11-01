  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Школьников познакомили с трофеями саперов, обезвреженными в Тюменской области

Общество, 13:04 30 ноября 2025

фото управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области

Сотрудники мобильного отряда особого назначения "Вепрь" управления Росгвардии по Тюменской области провели День открытых дверей. Базу спецподразделения посетили более 100 воспитанников регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", а также учащиеся школы № 37 областной столицы, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Школьники познакомились с биографией генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского, свыше 18 лет командовавшего внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии.

В музее бойцы рассказали о прославленной истории Росгвардии, задачах спецподразделения, о подвигах сотрудников отряда, которые ценой своей жизни исполнили служебный долг.

В учебном классе ребята примерили на себя средства индивидуальной защиты росгвардейцев, познакомились с трофеями сапёров и взрывотехников, найденными и обезвреженными на территории Тюменской области. Стражи правопорядка напомнили о неукоснительном соблюдении антитеррористических мер безопасности и довели порядок действий при обнаружении подозрительных предметов.

Увлекательным стало знакомство с кинологом ОМОН и его четвероногим напарником, которые продемонстрировали свои умения и навыки дрессировки в мино-розыскном направлении деятельности.

Гости осмотрели бронированный автомобиль "Тигр" и больше узнали об использовании бронетехники при выполнении боевых задач. Сотрудники отряда ответили на многочисленные вопросы, рассказали о требованиях к кандидатам при поступлении в военные институты Росгвардии и на службу в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

# патриотическое воспитание , Росгвардия , школьники

