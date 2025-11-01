  • 29 ноября 202529.11.2025суббота
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменцы могут податься на грант Президентского фонда культурных инициатив до 2 декабря

Общество, 17:04 29 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 года продлится до 2 декабря включительно. Заявить о своей инициативе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.

"Главный ориентир — положение о конкурсе. В нем вы найдете двенадцать тематических направлений для вашего проекта и все ключевые даты и сроки", — напоминают организаторы конкурса.

По итогам 15-го конкурса гранты на воплощение идей выиграли 15 проектов Тюменской области. Регион вошел в десятку сильнейших по количеству проектов-победителей. Сумма господдержки — более 23,9 млн рублей, еще 27 млн рублей авторы привлекут в качестве софинансирования.

Основные направления, на которые тюменцы привлекают гранты — "Культурный код" и "Место силы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , ПФКИ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:36 29.11.2025Семьи 12 национальностей стали участниками интерактивной программы в Тюмени
20:02 29.11.2025Грантовый проект о культуре разных национальностей реализовали в Тюменской области
18:44 29.11.2025С интерьерами купеческой гостиной знакомит ялуторовский музей
17:15 29.11.2025Педагог из Тюмени отмечена на всероссийском конкурсе советников директора по воспитанию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора