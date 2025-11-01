Тюменцы могут податься на грант Президентского фонда культурных инициатив до 2 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2026 года продлится до 2 декабря включительно. Заявить о своей инициативе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.

"Главный ориентир — положение о конкурсе. В нем вы найдете двенадцать тематических направлений для вашего проекта и все ключевые даты и сроки", — напоминают организаторы конкурса.

По итогам 15-го конкурса гранты на воплощение идей выиграли 15 проектов Тюменской области. Регион вошел в десятку сильнейших по количеству проектов-победителей. Сумма господдержки — более 23,9 млн рублей, еще 27 млн рублей авторы привлекут в качестве софинансирования.

Основные направления, на которые тюменцы привлекают гранты — "Культурный код" и "Место силы".