В Тюменской области в два раза увеличилось количество грантополучателей ПФКИ

Со 110 до 222 увеличилось количество победителей грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) за два года существования регионального проектного офиса на базе Тюменской областной научной библиотеки. За 4,5 года работы фонда тюменцы смогли привлечь более 608 млн рублей на реализацию творческих и креативных инициатив.

Об этом сообщила руководитель проектного офиса ПФКИ в Тюменской области Елена Мхитарян во время пресс-конференции "Итоги 15 грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив" в пресс-центре "Тюменской линии" 13 ноября.

"Количество заявителей растет, мы это понимаем даже по подписчикам в соцсетях. Есть те, кто не выиграл в первый, второй и так далее разы, но мы всегда советуем и помогаем в подаче заявок, усиливаем проекты. При этом проекты тех, кто выиграл гранты, реализуются в течение полутора лет, но после них остаются концерты, спектакли, фильмы, продукция. То есть это то, что пополняет культурную среду региона. Творческих людей в нашей области много. Креативным индустриям уделяется большое внимание, поэтому и увеличивается пул потенциальных заявителей на гранты ПФКИ", - рассказала Елена Мхитарян.

По итогам 15-го конкурса гранты на воплощение идей выиграли 15 проектов Тюменской области. Регион вошел в десятку сильнейших по общему объему привлеченной господдержки. Ее сумма составила более 23,9 млн рублей, еще 27 млн рублей победители привлекут в качестве софинансирования.

Основные направления, на которые тюменцы привлекают гранты - "Культурный код" и "Место силы".

В региональном проектном офисе для желающих привлечь гранты ежемесячно проводят семинары, лекции, деловые игры по генерации идей. Специалисты организуют индивидуальные консультации по решению основных проблем заявителей, в их числе нереалистичные бюджеты проектов, недостаток продвижения команды. По словам руководителя проектного офиса ПФКИ в Тюменской области Елены Мхитарян, выигрышно смотрится проект, который имеет диаграммы, фотографии, видео.

Прием заявок на 16-й конкурс ПФКИ идет с 15 октября и продлится до 2 декабря. Общая сумма поддержки составит 5 млрд рублей. Подробнее на сайте.

Анжела Лебедева