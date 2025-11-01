Тюменский дизайнер выиграла грант на проект "Платки как искусство"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Проект "Платки как искусство" дизайнера, автора идеи "Тюменский платок" Екатерины Ранинен выиграл грант 15-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Ее команда создаст платки по работам художников.

Об этом автор сообщила во время пресс-конференции "Итоги 15 грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив" в пресс-центре "Тюменской линии" 13 ноября.

"Проект реализуем в три этапа. В коллаборации с Музеем тюменских историй будем искать смыслы, забытые истории. Далее объявим конкурс среди художников, они создадут картины по заданным направлениям. В завершение откроем выставку картин, которые воплотим на ткани. Таким образом, перенесем культурный код Тюменской области в современность", - уточнила Екатерина.

В Тюменской области в два раза увеличилось количество грантополучателей ПФКИ - со 110 до 222 – за время работы регионального проектного офиса на базе Тюменской областной научной библиотеки. Его сотрудники помогают творческим и креативным тюменцам на всех этапах заявочной кампании. Семинары, лекции, деловые игры по генерации идей помогают усилить проекты, сделать их более привлекательными для экспертов ПФКИ.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Мы впервые подали заявку и выиграли. Объем заявки на грант достаточно большой, поэтому было важно четко, поэтапно заполнять каждую графу. Мы работали слаженно в команде, поэтому справились, смогли привлечь грант", - отметила Екатерина Ранинен.

Тюменская область по итогам 15-го конкурса получит более 23,9 млн рублей из федерального бюджета на реализацию 15 проектов. 608 млн рублей – общий объем средств от ПФКИ за 4,5 года.

Заявочная кампания на 16-й конкурс продолжается до 2 декабря. Подробнее на сайте.

Анжела Лебедева