Тюменский дизайнер выиграла грант на проект "Платки как искусство"
Проект "Платки как искусство" дизайнера, автора идеи "Тюменский платок" Екатерины Ранинен выиграл грант 15-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Ее команда создаст платки по работам художников.
Об этом автор сообщила во время пресс-конференции "Итоги 15 грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив" в пресс-центре "Тюменской линии" 13 ноября.
"Проект реализуем в три этапа. В коллаборации с Музеем тюменских историй будем искать смыслы, забытые истории. Далее объявим конкурс среди художников, они создадут картины по заданным направлениям. В завершение откроем выставку картин, которые воплотим на ткани. Таким образом, перенесем культурный код Тюменской области в современность", - уточнила Екатерина.
В Тюменской области в два раза увеличилось количество грантополучателей ПФКИ - со 110 до 222 – за время работы регионального проектного офиса на базе Тюменской областной научной библиотеки. Его сотрудники помогают творческим и креативным тюменцам на всех этапах заявочной кампании. Семинары, лекции, деловые игры по генерации идей помогают усилить проекты, сделать их более привлекательными для экспертов ПФКИ.
"Мы впервые подали заявку и выиграли. Объем заявки на грант достаточно большой, поэтому было важно четко, поэтапно заполнять каждую графу. Мы работали слаженно в команде, поэтому справились, смогли привлечь грант", - отметила Екатерина Ранинен.
Тюменская область по итогам 15-го конкурса получит более 23,9 млн рублей из федерального бюджета на реализацию 15 проектов. 608 млн рублей – общий объем средств от ПФКИ за 4,5 года.
Заявочная кампания на 16-й конкурс продолжается до 2 декабря. Подробнее на сайте.
Анжела Лебедева