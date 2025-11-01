Тоболяки создадут мозаичное панно с керамистом Мариной Геллер ко Дню матери

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Большое панно создадут тоболяки с керамистом Мариной Геллер ко Дню матери в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 16 ноября. Встреча пройдет в рамках проекта "Твори.Лаб".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Анастасия Кулешова, проект "Твори.Лаб" состоит из двух частей. Первую реализовали в первом полугодии, когда готовили студентов к "Студенческой весне" через лаборатории, мастер-классы и редактуру. Вторая часть будет более прикладной, направленной на сохранение семейных ценностей. В рамках нее запланирована работа со всеми желающими жителями Тобольска.

Тоболяки примут участие в двух лабораториях, приуроченных к празднованию Дня матери. Одна как раз предполагает создание арт-объекта в виде мозаичного дерева. Идея, по словам Анастасии Кулешовой, заключается в том, что каждый вкладывает свою частичку, историю в общее будущее.

Создавать мозаичную картину тоболяки будут с креативным предпринимателем, керамистом Мариной Геллер. Все работы объединятся в большое панно — символ любви и единства.

"Основа нашего мастер-класса — знаменитая техника "Тренкадис". Мы будем создавать картину из осколков керамики и стекла, собирая их в единый узор, как мозаичный пазл. В честь праздника выбрали форму сердца, изделия потом повесят на общее дерево", — поделилась Марина Геллер.

Зарегистрироваться на участие в лаборатории можно по ссылке. Готовый арт-объект украсит мультицентр "Моя территория".

Вторая лаборатория будет действовать по направлению столярного искусства. Семьи смогут сделать вещь для домашнего уюта.

30 ноября, в День матери, в мультицентре пройдет завершающее событие — музыкальный квартирник. Для участников проекта устроят праздник, на котором покажут итоговый видеоролик из фрагментов, снятых по ходу реализации "Твори.Лаб".

"Вместе с детьми в этот же день будем создавать историю для фотовыставки, узнаем у них, за что они любят своих мам. Сделаем фотографии женщин в разных образах. К снимкам приложим истории, рассказанные детьми. Сама выставка будет организована в середине декабря", — добавила Анастасия Кулешова.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова