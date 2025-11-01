  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
Тюменские врачи начали применять методы арт-терапии

Общество, 11:48 30 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Метод арт-терапии для восстановления эмоционального благополучия пациентов начали применять Областном лечебно-реабилитационном центре. Занятия быстро приобрели популярность, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Одна из пациенток, женщина 68 лет, обратилась в центр с жалобами на нарушение сна, тревожность, апатию и выраженное эмоциональное напряжение. По данным психологического тестирования, у неё отмечалась субклинически повышенная тревожность. Результаты цветового теста Люшера также указывали на стрессовое состояние, страх одиночества и ощущение беспомощности.

В рамках реабилитационной программы ей была предложена психокоррекционная работа — как индивидуальная, так и групповая. На консультациях пациентка училась проговаривать свои эмоции, анализировать переживания и формулировать планы на будущее. По завершении курса женщина отметила выраженное улучшение самочувствия: уровень тревожности снизился до нормы, а эмоциональное состояние стало более стабильным.

В лечебно-реабилитационном центре продолжается работа по внедрению современных психологических методик в программу восстановления пациентов. Медицинский психолог Ирина Меркулова проводит групповые занятия с использованием мак-карт и элементов арт-терапии. По словам специалиста, такие встречи помогают пациентам глубже понять собственные эмоции, повысить мотивацию к выздоровлению и найти внутренние ресурсы.

﻿
