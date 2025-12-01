2 декабря - события дня
В Тюмени в 9 часов в прокуратуре области (ул. 50 лет Октября, 31) начнется Всероссийский день приема предпринимателей. 18+
В Тюмени в 12 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется фестиваль творчества "Ярче всех звёзд галактики". 0+
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 6 им. З.К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется литературно-творческое занятие "Школы снеговиков" по книге Андрея Усачева. 6+
В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется юбилейный концерт "Возникает звук рояля... Начинается кино!" с участием коллективов ДШИ "Этюд". 0+
В Тобольске в 18 часов у кремля начнется праздничная программа, посвященная установке белых медведей СУЭНКО. 0+
Интересное в этот день:
1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.
1902 — катастрофическое землетрясение магнитудой от 6,7 до 9 в городе Андижан (Узбекистан).
1942 — получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции.
1968 — катастрофа Fairchild F-27 в Педро-Бэе.
1971 — советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.
1976 — Фидель Кастро стал президентом Кубы.
1990 — старт космического корабля "Союз ТМ-11" с международным экипажем.
2007 — в России прошли выборы в Госдуму пятого созыва.
2010 — Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, а Катар получил чемпионат мира 2022 года.