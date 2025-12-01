  • 1 декабря 20251.12.2025понедельник
  • В Тюмени 0..2 С 1 м/с ветер западный

2 декабря - события дня

Общество, 18:00 01 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в прокуратуре области (ул. 50 лет Октября, 31) начнется Всероссийский день приема предпринимателей. 18+

В Тюмени в 12 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется фестиваль творчества "Ярче всех звёзд галактики". 0+

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 6 им. З.К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) начнется литературно-творческое занятие "Школы снеговиков" по книге Андрея Усачева. 6+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется юбилейный концерт "Возникает звук рояля... Начинается кино!" с участием коллективов ДШИ "Этюд". 0+

В Тобольске в 18 часов у кремля начнется праздничная программа, посвященная установке белых медведей СУЭНКО. 0+

Интересное в этот день:

1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.

1902 — катастрофическое землетрясение магнитудой от 6,7 до 9 в городе Андижан (Узбекистан).

1942 — получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции.

1968 — катастрофа Fairchild F-27 в Педро-Бэе.

1971 — советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.

1976 — Фидель Кастро стал президентом Кубы.

1990 — старт космического корабля "Союз ТМ-11" с международным экипажем.

2007 — в России прошли выборы в Госдуму пятого созыва.

2010 — Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, а Катар получил чемпионат мира 2022 года.

22:27 01.12.2025Тюменская область – в числе лауреатов премии в сфере креативных индустрий
21:11 01.12.2025Документальный фильм об участниках проекта "Формула футбола" презентовали в Тобольске
20:51 01.12.2025Подтвердить возраст через Мах в магазинах смогут граждане по всей стране
20:10 01.12.2025Тюменская спортсменка завоевала награду всероссийских соревнований по шахматам

