Переехавшая из Казахстана в Тобольск девочка приступает к обучению в одной из школ города

Общество, 17:16 03 декабря 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Переехавшая из Казахстана девочка, которая столкнулась с трудностями при сдаче языкового теста, приступает к обучению в одной из школ Тобольска с завтрашнего дня.

Пост об этом в Telegram-канале оставил глава города Петр Вагин 3 декабря. Он держал эту ситуацию на контроле.

“Сегодня познакомился с семьёй Блаженских, в этом году они переехали из Казахстана в Тобольск. Разговор получился интересным и серьезным, ведь дети, их будущее и возможности — очень важный вопрос. Совместно с коллегами из федеральных органов мы разобрались в ситуации, нам удалось найти решение в рамках правого поля”, – написал Петр Вагин.

По младшей дочери вопрос гражданства взят в работу – нужно, чтобы она без задержек пошла в детский сад. Глава города пообещал продолжить обеспечивать необходимые условия для адаптации семьи в городе.

# Петр Вагин , Тобольск

