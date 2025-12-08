  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
В Тобольске продолжается капитальный ремонт коллектора

Общество, 15:48 08 декабря 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

2025 год стал важным этапом модернизации сетей Тобольска. Продолжаются капитальный ремонт канализационного коллектора, реконструкция водопровода на 4-й Северной.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин. Он провел рабочую встречу с департаментом городского хозяйства и руководством компании СУЭНКО.

“Наша задача — синхронизировать действия по капитальному ремонту и текущему содержанию городской инфраструктуры”, – сказал глава Тобольска.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Обсудили инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2026 год. В планах: обновление сети на ул. Розы Люксембург и Базарной площади, модернизация Соколовского водозабора и капремонт теплотрассы на ул. Юбилейной. Отдельно сверили графики профилактических обходов коммуникаций в проблемных точках.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Ход работ Петр Вагин держит на контроле. Городская инфраструктура должна быть надежной, убежден он.

# Пётр Вагин , Тобольск

