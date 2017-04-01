У кого вся спина белая? "Тюменские авиалинии" в День смеха

Журналисты, даже самые серьезные и ответственные, во все времена и на всех континентах любят повеселиться первого апреля и написать "утку" - веселую и интересную историю, очень похожую на правду.

Информационное агентство "Тюменская линия" на протяжение многих лет поддерживало это коллегиальное баловство. Чего мы только не вытворяли: поселили в Голышмановском районе бобров-лесорубов, написали специальную музыку для коров, открыли в Тюмени ферарри-парк, продали финскому миллиардеру футбольный клуб "Тюмень", выпустили для тобольских полицейских русско-английский разговорник, запретили пить кофе на улице, нашли сокровища Григория Распутина и много еще чего.

На этот раз мы решили посмеяться над собой, собрав для вас коллекцию опечаток. А к ним прилагаем не отредактированные цитаты разных известных людей Тюменской области.

Вопросы должны решаться, если они решаются...

Предложу вношения...

Мы видим и смотрим, что несмотря на...

Конечно, это объединяет, но хотелось бы в своем доме, в собственном помещении принимать интимные процедуры...

Ситуация к концу заседания напоминает кафе, в котором под утро все пьяные остались, а трезвые вернулись домой...

Здравствуйте! Что у вас хорошего за неделю произошло?

Ой! (отворачивается) Я без зубов, мальчишки, я не говорящая...

И гости нашего мероприятия "Тюменские авиалинии"... (о "Тюменской линии" на съемках в одном из садиков Тюменского района)

На следующий день югорчане проигрывали после первого тайма (1:2), но нашли в себе силы переломить хоть матча...

- Здравствуйте! Мы к директору.

- Сейчас позвоню! Алло, здравствуйте! Тут осветители пришли, ой, освещатели. Короче, телевидение! Че делать?

Ушей у него нет, а за чеку дергать только в случае возгорания!

Другим вопросом просвещения среди наших детей мы видим целесообразным провести конкурс или серию конкурсов, суть которой будет заключаться в том, чтобы наши дети своими глазами нарисовали такие поведенческие примеры, которые были бы образцом для всех жителей Тюмени в области охраны городской среды...

Мы уходим от так называемых ленинских субботников, когда есть традиция в весенний, осенний и летний периоды выйти и помести метлой, ощущая чувство долга...

К проведению социально значимых работ нужно подходить с другим, игривым настроением...

Мы планируем провести конкурс социальных видеороликов среди населения. Он у нас называется "Новый виток в жизни коммунальных отходов. Чистота природа вокруг нас зависит от каждого из нас"...

В ближайшие дни суд вынесет решение еще и по факту управления женщиной транспортным средством в состоянии опьянения. Учитывая, что она уже лишена водительского удостоверения, ей предстоит выплатить в доход государства сумму в пределах 30 000 рублей. Пусть эта история станет очередным уроком для любителей и любительниц покататься подшофе. Так и хочется сказать, перефразируя популярную фразу из советского кинофильма, что наши водители в магазин за сигаретами "под мухой" ездить не должны. Сама виновница ЧП, похоже, осознала, что натворила. По крайней мере в интервью нашей съемочной группе она вполне уверенно произнесла в качестве вывода, что надо меньше пить...

Тем самым, вакцинация, кроме того, что обеспечивает защиту от заболевания грипп, сохраняет работоспособность, экономит время и деньги, если все-таки заражение произошло!

Вместе с тем, хотелось бы, чтобы вы понимали. К нам приходят на депутатскую работу люди, которые в том числе и долгое время прожили на Севере и так далее, и так далее. И если мы, так сказать, не будем на должном уровне поддерживать заработную плату, то к нам пойдут работать только кухарки...

В детских садах других поселков, конечно, работают на эту работу, но форма работы другая...

"Семейный бизнес" белоярцы вели около года. Цепочка была отлажена: сын приобретал наркотики в Сургуте, а затем передавал наркотические вещества в Белоярский для реализации. Здесь за дело брались две сестры: фасовали наркотики в свертки, которые размещали в тайниках-закладках...

Для тех, кто желает быть королевой торжества, идеально подойдет платье из глубокого фиолетового шелка в соединении с кружевом... Открытая спина, разрез спереди и длинный шлейф - вот что позволит выделиться из толпы и запомниться в сердца...

Депутат ишимской городской думы Александр Кнот провел мастер–класс для начинающих девушек-водителей, продемонстрировав приемы безопасной парковки, вызывающие трудности у начинающих автоледи...

Я хотел бы начать свой спич с того, в каких условиях мы в прошлом году поработали...

Понятой на лацкане кителя. Видеорегистрация уже прочно вошла в нашу жизнь. Огромное количество забавных и комических ситуаций на улицах, подробности дорожно-транспортных происшествий и даже появление космических объектов становятся общим достоянием в интернете. Уже недалек тот день, когда люди перестанут удивляться, увидев полицейских с регистраторами на форменном обмундировании. А правонарушители и преступники будут сетовать: "Гад же ты, гаджет!"

Сельскохозяйственные инсинуации...

Да, не перевелись еще на Руси потомки Остапа Бендера! Так, один из них, используя свои незаурядные способности, расчет, наглость и головотяпство банка, орудовал на воронежской земле. Заложив не принадлежащую ему недвижимость, он сначала купил солидную машину, затем приобрел крупное стадо коров, а потом и мясокомбинат, бетонный завод, обманул крупную торговую компанию при сделке по покупке зерна, пытался продать то самое не принадлежащее ему помещение, с которого начался его "бизнес", и даже умудрился, несмотря на подписку о невыезде, уехать отдыхать за границу. При этом "на честном глазу" в суде доказывал, что на курорт его отпустил следователь…

Чтобы не взорвать ситуацию – взрываем лед. В Аше полным ходом идут противопаводковые мероприятия...

"Детоматрипатриархат" по-токаревски...

Как и сибиряки, этот казахстанский коллектив на предыдущей стадии "Битвы за Братину" за семь матчей одолел команду из Санкт-Петербурга. Но если "драгоценные" остановили cтавшую второй в "регулярке" грозную дружину "СКА-Нева", то торпедовцы намучались с командой, которая заняла в итоговой таблице "гладкой" части сезона двенадцатое место...

Я считаю, что у жителей региона повышается материальный уровень и санитарная грамотность. Население информировано об этом заболевании. Может, не в том достаточном аспекте, котором должно быть, но грамотность все равно есть. Печально, что регистрируем заболевших. Но, поверьте, не только социально-неблагополучные болеют. Вполне социально-благополучные люди болеют. Как правило, таких пациентов у нас на учете состоит больше...

Уже сейчас Владимир Ильич Ташланов сказал, что заключил договор на опрыскиватель, молодец! Берите пример с Ташланова, дорогие друзья!