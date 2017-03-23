Тюменские активисты ОНФ предлагают ввести обязательную сдачу охотминимума

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Обязательную сдачу охотминимума для граждан, впервые получающих охотничий билет, предлагают ввести активисты Общероссийского народного фронта в Тюменской области.

По их мнению, данная мера будет способствовать более ответственному отношению граждан к личной безопасности, знанию правил охоты, а также повышению культуры охоты.

Необходимость принятия решения о введении на федеральном уровне обязательного тестирования по инициативе ОНФ обсуждалась в январе и феврале на круглых столах с гражданами и общественными организациями в различных муниципальных районах Тюменской области. В мероприятиях в том числе принимали участие эксперты ОНФ. Кроме того, данный вопрос был поднят на заседании общественного совета при региональном Госохотуправлении 13 марта. Члены общественного совета единогласно поддержали сдачу охотминимума для граждан, впервые получающих охотничий билет.

Специалисты считают, что необходимо внести изменения в ст. 21 федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в которой законодательно закреплена необходимость ознакомления физических лиц при получении охотничьего билета с требованиями охотничьего минимума.

Сдача экзамена предполагается в устной форме либо с разделением вопросов по билетам. Данная мера обусловлена тем, что охотничий минимум – это комплекс минимально необходимых теоретических знаний по биологии охотничьих животных, сроках и способах охоты, мерам безопасности при обращении с оружием, ответственности за нарушение правил охоты, которые необходимо знать начинающему охотнику.

При выдаче охотничьих билетов работники Госохотуправления Тюменской области лишь знакомят с требованиями охотничьего минимума под роспись, сдача экзамена по билетам не происходит.

Очевидно, что отметка об ознакомлении с требованиями охотминимума физических лиц не говорит об их достаточном уровне знаний правил охоты и техники безопасности при обращении с оружием, что в свою очередь ведет к росту административных и уголовных правонарушений, отметили общественники.

"Активисты регионального отделения ОНФ выступили с инициативой по возвращению такой практики как сдача охотминимума, и нас поддержали не только специалисты и чиновники, но и сами охотники. Это способ повысить охотничью культуру в целом, научить безопасности при обращении с охотничьим оружием, снабдить начинающих охотников необходимыми знаниями, благодаря чему они станут, во-первых, более уверенными, во-вторых, более ответственными", – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, один из инициаторов нововведения Александр Пересторонин.

Соответствующее обращение с предложениями подготовит тюменское отделение ОНФ для специалистов региональных ведомств.