Предложение Ракши определять размер штрафа по длине сосульки не нашло поддержки

Тюменская городская дума

Депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша предложил по длине сосулек определять размер штрафа, который наложат на недобросовестные управляющие компании.

Такую инициативу он выдвинул на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Это актуальный и своевременный вопрос. Сколько мы будем бороться с сосульками в нашем городе? Тюмень уже заняла место по самой дорогой сосульке. Штраф составил 238 тысяч рублей. По правилам благоустройства города Тюмени существует система наложения штрафов на собственников зданий, виновных в несвоевременной чистке крыши и образовании сосулек. Штраф колеблется от пяти до ста тысяч рублей. Служба заказчика контролирует наличие сосулек, но четких критериев наложения штрафа на собственников нет. Для повышения ответственности собственников зданий и чтобы не было коррупционной составляющей, предлагаю разработать критерии зависимости суммы штрафа от длины сосулек", - добавил он.

По словам Игоря Ракши указатели с надписями: „Осторожно, сосули“, „Сход снега с крыш“ не приносят результата. "Собственник обязан сделать снегозадержание или сбить сосульки, а эти указатели неправомочны", - подчеркнул он.

Поддержки у коллег депутат не нашел. Народные избранники решили не вводить регламенты длины сосулек.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов отметил, что это вопрос не простой. "В административной практике очень важно наличие объективных способов и средств измерения. На сколько я знаю, сосулькомеров еще не изобрели и очень сложно определить куда именно сосулька упадет и какой вред она может причинить. Механизм определения ответственности существует и он учитывает даже просто опасное нависание снега на карнизах и краях крыш. Поэтому собственники зданий, не следящие за состоянием своего имущества, не избегут санкций", - пояснил он.

По словам заместителя главы администрации города Тюмени Максима Афанасьева в 2016 году в Тюмени выписаны штрафы за нарушение правил благоустройства на сумму более 40 млн рублей. "На комиссиях рассматривают дела по административным правонарушениям по благоустройству, где выявляют степень опасности того или иного нарушения, его системности, оперативность его устранения", - добавил он.

"Есть критерии для определения глубины колеи. Благодаря этим критериям и эффективной работе службы заказчика, мы смогли решить проблему с колеями. Подрядчики были наказаны, оштрафованы. Их обязали приобрести специальные дробилки для уничтожения снежных колей и накатов. Вот наглядный пример, как нужно работать. Почему нельзя работать по такой же схеме с сосульками — это будет правомерно", - подытожил Игорь Ракша.

Ирина Шемякина