Осторожно, спойлеры: Евгений Бишкаримов рассказал о шутках команд КВН

Фото ИА "Тюменская линия"

Первая игра региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" собрала порядка 100 участников. Перед открытием фестиваля выступления артистов КВН правила редакторская коллегия в составе Артема Муратова, Евгения Хохлова и Евгения Бишкаримова.

О первой игре второго сезона с редактором региональной лиги КВН "ЗАПСИБ" Евгением Бишкаримовым, который плотно работал с тюменскими командами "Наполеон Динамит" и "СОЮЗ", а также помогал в авторстве сборным Мурманска, Грузии, Цирка и многим другим командам, беседовал корреспондент агентства "Тюменская линия".

- Вы, тот человек, который знает все шутки наперед! Откройте тайну, кто фаворит фестиваля?

- Сейчас КВН стал таким быстрым, плотным, емким, что невозможно определить, кто фаворит. Каждый из нас может выбрать для себя своего фаворита. Я по характеру своей работы этого не делаю.

Я могу выделить гостя, который к нам приехал. К нам приехала девушка из Ярославля, она выступает одна. На данный момент я ее выделяю, она очень хорошо выступает, на мой взгляд. Она сама себе команда КВН и это ее выделяет среди общего числа. При том достойно шутит, и девчонка. Мне импонирует данная команда: во-первых, шутки писать - это сложно, во-вторых, считается, это не женское дело. Как говорят, КВН - это мужская игра. Отчасти это правда, у девушек склад ума другой, они эмоциональны. Чтобы играть в КВН, нужно спокойствие, выдержанность. Просто мы по-разному думаем.

- Какими критериями руководствуется жюри, оценивая разные по наполнению и формату выступления команд?

- Любой момент творчества субъективен, но можно быть объективно субъективным, а можно быть не объективно субъективным. В жюри садят людей, которые тоже имеют какой-то опыт, какое-то отношение к КВН, кто разбирается и понимает. В данном случае на фестивале у нас будет отбор. Жюри посмотрит выступления команд: если команда понравилась, она пройдет в сезон. Жюри не смотрит редактуру игры (иначе будет не интересно). Этим занимаются редакторы или авторы команд КВН.

В составе жюри у нас актеры команды "Наполеон Динамит" Дмитрий Орлов и Вячеслав Шмидт, директор команд "СОЮЗ" и "Наполеон Динамит" Ирина Неуймина, а также один из первых тюменцев, выступивших в Высшей лиги КВН Дмитрий Новицкий.

На фестивале судить не сложно, потому что здесь набираются команды в сезон. Если жюри захотят все 14 команд пропустить в сезон, то пропустят. Если это 14 классных качественных команд, то пусть играют. В Высшей лиги сейчас играют в сезоне 22 команды. Набор участников в сезоне правилами не ограничен.

Есть правило не заимствовать чужие шутки у других команд или с других каналов, показывать свое творчество, а не что-то взятое.

- Кто выступит на сцене?

- 14 команд примут участие в фестивале и 15 команда вне конкурса - это гости фестиваля - команда "Наполеон Динамит" - прошлогодние чемпионы и победители, участники Высшей лиги КВН.

Команды должны представить на фестивале по одному концертному выступлению. Назовем это фристайл, они выступают в свободном стиле. Команда должна показать, что она может, что она из себя представляет, то есть это некая визитная карточка команды, показывают, что они умеют и как они играют, в каком стиле.

Временные рамки мы не ставим, мы смотрим в целом по фестивалю, какой объем будет у каждой команды: у кого-то будет трехминутное выступление, кто-то будет выступать шесть минут. Все зависит от того, насколько команды готовы и как долго можно смотреть стиль данной команды.

Есть команды, которые работают в формате текстового юмора. Там очень высокая плотность шуток: каждое предложение или фраза - это шутка. С такой интеллектуальной нагрузкой команде потребуется примерно четыре минуты, тогда реакция зрителей будет лучше. Есть команды, которые работают в формате коротких сценок, миниатюр. Их нужно подольше смотреть, потому что выступление формируется из отбивок, музыки, объявления номеров и т.д. В фестивале все эти факторы мы учитываем.

- Какова тематика сегодняшних шуток?

- Абсолютно разный материал. У кого-то выступление будет более музыкальным, кто-то будет больше петь, у кого-то - больше текстовых шуток, а кто-то будет брать актерским мастерством. Все команды разные, стили разные.

В региональную лигу может заявляться команда с любого города и из любой страны. Эти команды здесь неспроста, им нравится у нас в "ЗАПСИБе". О нас знают в таких городах, как Челябинск, Ярославль, Екатеринбург, Петропавловск. С Казахстана у нас много бывает команд. К нам многие приезжают играть и учиться. Видимо, мы можем чему-то научить.

Обычно мы привозим с собой старшего товарища. В прошлом году приезжал редактор Премьер-лиги КВН Михаил Гуликов. Он очень опытный, знает в КВН многое. Один из тех мастодонтов, которые остались в КВН и может очень многому научить. Это ценно и не каждая лига может похвастаться тем, что мы можем предложить встречи в сезоне с такими людьми, чтобы пообщаться, о чем-то поговорить в неформальной обстановке.

Фото ИА "Тюменская линия"

- Вы тот самый человек, который отслеживает, к примеру, чтобы в шутках команд КВН не было тематических повторов?

- Да. Мы много и давно играем. Мы отсматриваем много материала, разные игры КВН, много команд знаем, постоянно "варимся" в этом. Если мы видим какое-то совпадение, мы команде говорим об этом. Шутка должна быть закреплена за определенной командой. На сайте Международного союза КВН есть раздел "Защита материала", куда команды отправляют свои шутки после игры. Защиту авторских прав проверяют. Любая команда, если она не ленивая, может спокойно зайти на этот раздел и проверить авторство и уникальность своей шутки.

- Автор КВН - это тот, кто пишет шутки для команд?

- Все команды работают сами. Я тот человек, который помогает им усилиться, еще шуточку-две привнесу. Автор - это не тот человек, который пишет команде. Автор - это тот, который помогает команде, если у нее есть компонент, в котором они чувствуют свое слабое место.

А тот, кто думает, что придет автор и закроет все слабые шутки - это неправильные мысли, так не должно быть. Наемные авторы нужны для того, чтобы помочь усилиться. Это как доктор, то есть человек свое здоровье сам делает. Доктор же не может постоянно смотреть за его рационом питания. В КВН то же самое. Есть скорая юмористическая помощь, которая латает больные места.

Ирина Ромашкина