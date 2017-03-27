Увлекательные каникулы стартуют в тюменском скейт-парке SibSub

Фото ДТиС "Пионер"

Необычные каникулы проведут в тюменском скейт-парке SibSub те, кто любит молодежные позитивные субкультуры.

С 27 марта по 31 апреля здесь начинается смена. Основным направлением выбрана хореография. Преподаватели проведут мастер-классы: Катерина Толстихина - по хип-хопу; Антон Гаськов и Артур Мурзаев - по би-боингу. В развлекательном формате под руководством профессионалов участники познакомятся с искусством DJ. Кроме того, ребятам будут предложены занятия по профильным дисциплинам скейт-парка: скейтбордингу, велоспорту ВМХ и роликам агрессив от команды SibSub в полном составе.

Школьники познакомятся с деятельностью тюменского скейт-парка, увидят яркое демовыступление и первое уличное скейт-видео команды SibSub. В заключительный день серии мастер-классов участники представят полноценный номер, объединяющий все изученные направления, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".