Тюменским молодежным театрам помогут грантами

Фото пресс-службы Молодежного театрального центра "Космос"

1 млн 200 тыс. рублей грантовой поддержки получат молодежные театры на постановку спектаклей в 2017 году. Прием заявок продлится до 10 апреля.

"Общий размер грантовой поддержки остался на уровне 2016 года. Но если тогда театры могли подавать фиксированную заявку на 200 тысяч рублей и было всего шесть победителей, то теперь участники сами решают вопрос о необходимой сумме. Они могут подать заявку на грант от 50 тысяч рублей (минимальный размер) до 200 тысяч рублей. Таким образом, мы планируем, что поддержку получат больше театров", - рассказала руководитель проектного офиса Молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Участники представят уличные и сценические спектакли. При этом последние должны быть приспособлены к показу на сцене МТЦ "Космос".

Победителей конкурса грантов определят в середине апреля. Тюменские зрители увидят спектакли до 1 декабря 2017 года.

Татьяна Ковалева